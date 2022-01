VORSCHAU Im Zweiten Weltkrieg zog sich ein Grossteil der Armee in die Alpentäler zurück. Hier mussten zahlreiche Versorgungs- und Kampfbauten entlang der Achsen neu gebaut werden, beispielsweise auch an der Lötschberglinie. In seinem Vortrag zeigt der Journalist und Verleger Hans Rudolf Schneider die damalige Bedrohungslage auf und stellt die geplante Verteidigung anhand ausgewählter Beispiele von Sperren, Bunkern und Sprengobjekten im Frutigland dar.

PRESSEDIENST VHS FRUTIGLAND

Mittwoch, 19. Januar 2022, 19.45 Uhr in der Aula, Schulzentrum Widi, 3714 Frutigen (Eingang Schulhausstrasse). Eintritt 10 Franken, Covid-Zertifikat und Personalausweis erforderlich, Anmeldung an: Volkshochschule Frutigland, info@vhsfrutigland.ch oder an Brigitte Klopfenstein, Bühlermatte 2, 3703 Aeschi, 033 650 98…