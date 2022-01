Es ist schon Tradition, dass sich an jedem ersten Freitag im Monat Musiker und Musikliebhaber im Kulturbistro der Gastrobetriebe Landhaus Adler versammeln.

Auch am vergangenen Freitag kamen sie von überall her und begeisterten mit Banjo, Kontrabass, Gitarren und Gesangseinlagen. Die Musiker, die sich teilweise zuvor noch nie gesehen hatten, spielten unermüdlich und freuten sich, in einer Zeit wie dieser Gleichgesinnte zu treffen. Solche Abende und diese Atmosphäre erfreuen immer wieder aufs Neue. Besonders aber freuen sich die Gastgeber und das Bluegrass-Team am wachsenden Publikum und an positiven Rückmeldungen wie dieser schriftlichen Mitteilung eines Besuchers: «Hat mich sehr gefreut, dass uns die Musik zusammengebracht hat! (...) Respekt und Gratulation: Rundum Begeisterung und…