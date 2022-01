Was du morgen kannst besorgen – das prokrastiniere heute!

Geht es Ihnen manchmal auch so wie mir? Eigentlich weiss ich schon seit einiger Zeit, dass ich bis Ende Woche die Aufgabe xy zu lösen habe. Doch irgendwie fehlt mir die Motivation, dann wieder die Zeit, dann, genau in dem Moment, als man sich endlich dahinterklemmen wollte, kommt wieder etwas Unvorhergesehenes dazwischen, und weg ist die gute Absicht, eben diese doch dringend zu erledigende Aufgabe xy zu lösen. Reuige Gedanken und ein schlechtes Gefühl schleichen sich langsam, aber sicher ein und kommen hoch, und der Termindruck nimmt unerbittlich zu – aber noch immer schiebt man die Aufgabe vor sich her …! Und plötzlich kommt einem doch noch in den Sinn, dass da im Keller seit Monaten noch ein Abteil darauf wartet, aufgeräumt zu…