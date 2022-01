Der eine Zwilling ergreift strahlend das Traktörli. Der andere stampft und kräht zum Steinerweichen. Er wird von Mami zurückgehalten, damit er nicht aufs Brüderlein losgeht und dem die Augen auskratzt. Was ist denn los? Mami, die Konfliktmanagerin, hat gesagt, zuerst dürfe Nummer eins mit dem Traktörli spielen, für eine Viertelstunde; dann dürfe der andere. Frieden kam so allerdings nicht zustande. Die beiden wissen nicht, was «Viertelstunde» ist. Auch Nummer eins wird loskrähen, sobald er den Traktor dem anderen abgeben muss. Was los ist? Nur Neid, nichts Ernstes.

Nichts Ernstes!? Darf ich an Kain und Abel erinnern? Das Erste, was die Bibel erzählt, jenseits von Eden: Einer schlägt seinen Bruder tot, aus Neid! Neid zählt in der alten Kirche zu den Todsünden. Die Zehn Gebote gipfeln in…