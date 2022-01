Struktureller Rassismus im Sport

Im Moment läuft der «Africa Cup of Nations», der dieses Jahr in Kamerun durchgeführt wird. Er ist das afrikanische Pendant zur Fussball-EM. Allerdings weist der Wettbewerb einige Besonderheiten auf, die auch die politische Dimension des Wettbewerbs verdeutlichen.

Als Beispiel soll dafür das Vorrundenspiel zwischen Mali und Mit-Favorit Tunesien dienen. Hauptakteur eines «Skandals» war in diesem Fall der Schiedsrichter Janny Sikazwe. Er pfiff das Spiel bei einer 1:0-Führung für Underdog Mali gleich zweimal zu früh ab. Zum ersten Mal geschah dies in der 86. Spielminute. Sikazwe bemerkte seinen Fehler sofort und liess das Spiel mit Schiedsrichterball weiterlaufen – bis zur Spielzeit von 89 Minuten und 45 Sekunden. Dann pfiff er das Spiel zum zweiten Mal (und…