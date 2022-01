IMMUNISIERUNGS- STATT IMPFZWANG

Zurzeit herrscht in unserem Land eine etwas gespenstische Aufbruchstimmung. Einerseits gehen die Infektionszahlen seit Anfang des Jahres durch die Decke. Andererseits scheinen die zuletzt gesunkenen Spitaleintritte sowie die Aussicht, die Welle könnte bereits in ein bis zwei Wochen gebrochen sein, auszureichen, um eine erneute Phase der Lockerungen einzuläuten. Zwar will der Bundesrat die Massnahmen bis Ende März verlängern. Die Isolations- und Quarantänedauer hingegen verkürzt er, um die Wirtschaft zu entlasten – ein Schritt, den selbst die sonst eher vorsichtige wissenschaftliche Taskforce für vertretbar hält. Einmal mehr tritt die Schweiz dem Vorurteil entschieden entgegen, sie sei zurückhaltend und risikoscheu. In Sachen Pandemie sind wir ziemliche…