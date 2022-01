PIONIERE DER ARBEIT

Nichts verrät so viel über eine Gesellschaft wie ihr Verhältnis zur Arbeit. Entwicklungen in Sachen Wohlstand oder Weltanschauung spiegeln sich stets auch im Arbeitsbegriff wider. Das althochdeutsche arabeit bedeutete so viel wie Mühsal oder Not. Bis ins frühe Mittelalter war Arbeit verpönt und den Untergebenen respektive den Bauern vorbehalten. Wer konnte, frönte dem Müssiggang – bis Martin Luther kam und alles auf den Kopf stellte. Faulenzen verschmähte er, Arbeit erklärte er zum Selbstzweck, um den herum das ganze Leben kreist. Spätestens seit der Aufklärung dient die Arbeit wieder äusseren Zwecken: Je nach sozialer Ausgangslage sichert sie das Überleben, schafft Wohlstand – oder stiftet sogar Sinn.

Heute ist unser Verhältnis zur Arbeit gespaltener denn je.…