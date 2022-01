Die Olympiade ist eine Zeitspanne.

Der Begriff wird heute häufig stellvertretend für die Olympischen Spiele gebraucht. Doch das ist falsch: Die Olympiade beschreibt den Zeitraum von vier Jahren, der jeweils am 1. Januar des Jahres der Sommerspiele beginnt. Ob die Spiele dann stattfinden, spielt keine Rolle. So begann am 1. Januar 2020 die 32. Olympiade – die Sommerspiele fielen dann aber aus und wurden 2021 nachgeholt.

frutiglaender.ch