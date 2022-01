Probieren geht über studieren

«Wenn du einen Marathon laufen möchtest, dann musst du am Tag vorher möglichst viele Teigwaren essen.» Diese Behauptung liest man des Öfteren nicht nur in Zeitschriften und Büchern, sondern hört sie auch von ambitionierten Sportlern. So ist es schon fast traditionell, dass Veranstalter vor einem längeren Lauf zur Pasta-Party einladen. Die Kohlenhydratspeicher werden dann gefüllt, und allein der Glaube daran bewirkt ja sicher schon ein besseres Leistungsvermögen am Renntag. Ich erinnere mich noch gut an einen Ultratrail in Italien, wo ich am Vortag zwei Pizzas gegessen hatte. Ich hatte Power wie noch nie! Ob es an der etwas ungewöhnlichen Ernährung lag, an dem südländischen Ambiente oder an meinem Trainingszustand? Irgendwie hat es funktioniert.

Und dann gibt…