Bei Wettkämpfen in der Nordischen Kombination steht im ersten Teil das Skispringen und im zweiten Teil das Langlaufen im Mittelpunkt. Für diese beiden Disziplinen eignet sich Kandersteg optimal: Am ersten Wettkampftag bietet die Nordic Arena die Kulisse für die Skisprungwettkämpfe, bevor am Abend auf der Nachtloipe im Dorf um die Schweizermeisterschaftsmedaillen gelaufen wird. «Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr die Schweizermeisterschaften organisieren dürfen», so Adrian Künzi, OK-Präsident der Veranstaltung. «Traditionell hat die Nordische…