Am 4. Januar jährte sich der erste Todestag von Silvia Zaugg (21. Oktober 1927 – 4. Januar 2021). Wegen der Corona-Auf lagen fand die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt, und womöglich deshalb blieb ein Nachruf in der Presse damals aus. Mit der heutigen Würdigung erinnern wir nachträglich an das Leben und vielseitige Wirken der Verstorbenen.

Die gebürtige Langenthalerin lebte mit ihrem Ehemann ab 1974 in K andergrund, wo Johannes Zaugg bis zu seiner Pensionierung als Pfarrer wirkte. Als begabte Organistin begleitete Silvia Zaugg ihren Gatten zu d essen Predigtdiensten in seinem Pfarrkreis, orgelte aber ebenso in Reichenbach, Achseten und Adelboden. Bekannt wurde Silvia Zaugg hingegen vor allem wegen ihres sozialen Engagements, unter anderem als Mitbegründerin des Claro…