WISSENSCHAFT Obwohl eine Vielzahl von Untersuchungen die Harmlosigkeit von Mobilfunkstrahlung nahelegt, gibt es immer wieder Studien, die zu einem gegenteiligen Ergebnis kommen. Wie lassen sich solche abweichenden Erkenntnisse einordnen?

MARK POLLMEIER

Seit der Mobilfunk unsere Gesellschaften erobert hat, werden auch seine gesundheitlichen Auswirkungen erforscht. Neben der aktuellen «Mobi-Kids»-Studie (siehe Artikel oben) haben in den vergangenen Jahren vor allem drei grosse, anerkannte Untersuchungen Beachtung gefunden: die Interphone-Studie, die sogenannte Million-Women-Studie und die Danish-cohort-Studie. Allein in diesen drei Forschungsprojekten wurde an mehr als 1,5 Millionen Menschen der Zusammenhang zwischen Handynutzung und Krebs untersucht. Ein Beleg für diesen Zusammenhang wurde…