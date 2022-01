Arztsekretärin Susanne Schmid hat den Chirurgen Peter Häfliger überzeugt, eine fotografische Ausbeute seiner Safaris und Tauchferien der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun lassen sich im Spital Wildtiere aus Afrika sowie verschiedene Fischarten betrachten.

KATHARINA WITTWER

Wer die Bilder in der Galerie bei den Arztpraxen im Spital Frutigen betrachtet, könnte meinen, Fotografieren sei ein Hobby von Peter Häfliger. Doch der Chirurg winkt ab. Seine Leidenschaften seien vor allem Gleitschirm fliegen, reisen und tauchen. Eine qualitativ gute Kamera besitzt er nämlich noch nicht lange. Die Fotos bearbeitet er hinterher am Computer. «Das kann richtiggehend süchtig machen», schmunzelt er. In den 90er-Jahren lebte und arbeitete der junge Arzt drei Jahre in Lesotho. In dieser Zeit war er…