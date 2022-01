Keilhosen und Schwingen

Mein Vater wollte mich zum Skirennfahrer trimmen. ABER MAN KANN AUS EINER PFLAUME

KEINE ANANAS MACHEN! Ich w a r eine Pfaume. Und Skifahren war nun mal nicht mein Ding.

Mein Vater gab alles: Er organisierte private Skistunden bei Frieda Dänzer. Sie schaute mich lange an. Lachte dann wild wie ein Pferd, dem man ein Stückchen Zucker vor die Zähne hält. Und winkte ab: «Hausi – dein ‹Grüfi› hat Beine wie zwei krumme Bananen. Das wird nichts!»

NICHT NUR EINE PFLAUME. AUCH ZWEI

KRUMME BANANEN!

Er versuchte es auf alle Arten: «Wenn du mit mir viermal das ‹Chuenis› runterschwingst, gehen wir zu Schmid. Und du darfst dir vom Kuchenbuffet reinhauen, was immer du willst …»

Schon der Bügellift machte mir zu schaffen. Ich knallte immer wieder hin. Der Holzbalken wollte einfach nicht unter meinen Hintern.

Schliesslich winkte Göpfi ab: «Gib Frieden, Hans! Und schick deinen Buben in die Trachten-Tanzgruppe …»

Aber der Vater des schönen Sohnes packte letzteren energisch zwischen seine Bretter. Und so zuckelten wir als Zweierpack diese verdammt schmale Schneespur hinauf. Allerdings nur bis zum «Schnittenbergli». Dann musste ich niesen – und wir lagen beide am Boden. Der Hintermann fiel dann auch noch über uns. Dazu noch ein frischverliebtes Ehepaar.

Sie mussten den Skilift abstellen. Und die Pistenwache schaufelte die Orgie aus dem Schnee.

Dennoch – irgendwie packte ich die Sache. Schuld hatte unser Nachbar Sämi.

Während meine Mutter den Buben in viel zu weite Knickerbockers in der Farbe eines abgehangenen Cervelats steckte, trug Sämi die ersten Keilhosen jener Zeit. Und er trug sie heiss. Ich meine – bei mir flatterte der Stoff um die Beine wie die Schweizerfahne im Sturm.

Bei ihm sass alles eng angepasst. Er sah aus, als wäre er von der Filmleinwand direkt auf die Skipiste gesprungen.

«Ich will auch Keilhosen!»

«Erst wenn du ein bisschen schwingen gelernt hast», so mein Vater. Er war Politiker. Und ohne Auflagen gab es bei ihm nichts.

Die Mutter hatte andere Bedenken: «Keilhosen betonen deine krummen Bananenbeine!»

MIR WURST!

Also nahm Sämi mich mit auf die Piste. Und zeigte mir den Schwung.

Drei Wochen später: «Ich kann jetzt schwingen!»

Mein Vater beäugte die Fortschritte. Und gab sich geschlagen: «Gut. Du bekommst die Keilhose – aber nicht in dieser unmöglichen Apricot-Farbe …»

Ich hatte mir das heisse Outfit nämlich bereits bei «Oester» reservieren lassen. Und das war dann ein logistisch-mentaler Slalom:«Aber junger Mann – das ist eine Damenhose. Die hat keinen Schlitz.» «Für diesen Preis könnt ihr einen Reissverschluss montieren!» (Im Verhandeln war ich der Sohn des Politikers!)

Herr Oester war ein verständnisvoller Adelbodner – vor allem war er ein guter Verkäufer. Er änderte die Damenhose so um, dass man damit auf die Herrentoilette gehen konnte. Doch als mein Vater sich weigerte, für diese Schwuchtelfarbe 70 Hämmer aufzuwerfen, lächelte der Textilverkäufer, als ob ihm Gallensteine zu schaffen machen würden: «Na gut – ich färbe die Hose schwarz um. Das ist aber mein letztes Entgegenkommen.»

Irgendetwas lief bei der Färbung dann krumm. So war ich wohl die erste violette Keilhose, die am Chuenisbärgli herunterschwang: ein keuchendes Veilchen mit arg krummen Bananenbeinen.

Das Schönste: Keiner redete von meinem eher rudimentären Schwingstil, sondern alle nur von der Hose. Der Farbe. Und dem Schlitz.

Heute schwinge ich nicht mehr. Und auch die Zeit der engen Keilhose ist passé. Ich sitze vor meinem Häuschen. Hoovere gemütlich Törtchen rein. Und beobachte, wie die Menschheit in schreienden C ouleurs auf künstlichem Schnee vorbeibrettert.

Sie schwingen alle besser als ich jemals geschwungen habe. Männer sehen in diesen schreiend bunten Mondfahreranzügen allerdings aus wie Frauen. Und Frauen in den schweren Schuhen wie herumtorkelnde Männer nach einem Kegelabend-Besäufnis.

Veilchenfarben oder gar hautenges «Apricot» sind noch immer selten.

Aber immerhin haben jetzt alle einen Schlitz in der Hose.

- MINU

MINU@MINUBASEL.CH