Von überall kamen sie her, die «Open Mic»-Teilnehmer vom vergangenen Wochenende. Wie es der Zufall wollte, war der Abend geprägt von selbstgeschriebenen Mundart-Titeln. Der eine oder andere Teilnehmer entpuppte sich gar als erfahrener und in seinem Genre bekannter Liedermacher. Aber nicht nur Gregor Luzius’ «Lele Ukulele» animierte zum Klatschen und Mitsingen, auch sonst kamen die ZuhörerInnen in den Genuss zahlreicher Eigenkompositionen- und interpretationen. Abgerundet wurde der Abend durch eine spontane Mundharmonika-Einlage des Solothurners Vladimir Polak und nicht zuletzt durch zahlreiche, eingängige Gitarrenklänge.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER