Draussen leuchete die verschneite Blümlisalp, die sich in Kandersteg ja ohne e schreibt, hell im Sonnenschein: Ein Wintertag wie aus dem Bilderbuch. Drinnen im Gemeindesaal gibt es auch eine Blümlisalp, als Wandbild, das als Bühnenhintergrund dient. Während vor dem echten Bergmassiv die Langläufer ihre Bahnen zogen, ging es vor der Kopie nicht minder schwungvoll zu. Zum Eröffnungsanlass hatte man «Les quatre Salonesses» eingeladen, vier Musikerinnen, zwei von ihnen an der Violine, je eine an Cello und Klavier. Sie entführten die Gäste mit ihrer Musik in die Belle Epoque und liessen dabei die Zeit der beiden Johanns Strauss aufleben. Man musste kein Kenner der Epoche sein, um mitsummen zu können. Melodien wie der Radetzky-Marsch (Strauss Vater), «Wiener Blut» oder den Kaiserwalzer (beide…