VORSCHAU Am Freitag, 14. Januar, erzählt Maria-Theresia Zwyssig um 19.30 Uhr von ihrem Abenteuer «The Great Himalaya Trail, High Route in einer Saison». Sie hat ihr Ziel erreicht: 532 Tage unterwegs, 15 000 Velo-Kilometer, 1711 Kilometer Fussmarsch, 158 925 Meter bergauf. Die 33-Jährige aus Spiez hat ihren Traum gelebt: die schwierigste und höchste Trekkingroute der Welt. Eine körperliche und mentale Herausforderung durch dichten Dschungel und über Gletscherpassagen, die sie an ihre Grenzen brachte.

PRESSEDIENST BAD HEUSTRICH

Es gelten Zertifikatspflicht 2G, Masken- und Sitzpflicht. Reservation erforderlich unter Tel. 033 655 80 40 oder info@badheustrich.ch. Keine Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden.