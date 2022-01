BERUFSPORTRÄT Nicole Schneider lässt sich bei der Firma Wyssa in Galmiz zur Gemüsegärtnerin ausbilden. In diesem Jahr wird sie ihre Prüfung ablegen. Für die Frutigerin stehen jeden Tag neue Herausforderungen an.

MICHAEL SCHINNERLING

Es ist 6 Uhr früh, als Nicole Schneider durch die Gurkenkulturen in einem sehr grossen Gewächshaus geht. Der Tag wird sehr lang, erst gegen 18.30 Uhr wird heute Feierabend sein. «Die Salatgurke befindet sich an einem Rankgerüst und wächst emporkletternd», erklärt die angehende Gemüsegärtnerin. Sie kann die reifen Gurken stehend ablesen und braune Blätter entfernen. «Wir reden hier nicht von Gemüse, sondern von Kulturen. Davon haben wir 25.» In der Halle türmen sich Kartons mit Gurken. Diese werden noch in Kisten gelegt und von Galmiz aus in die Verteilzentren…