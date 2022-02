VORSCHAU Am heutigen Freitag findet von 19 Uhr bis 21.30 Uhr zum ersten Mal in diesem Winter das «Chuenis bi Nacht» (ohne Show) statt. Das nächtliche Pistenvergnügen am Weltcupberg wird unter den aktuellen Schutzbestimmungen von Seilbahnen Schweiz und ohne die Laser- und Schneesportshow freitagabends (bei guter Witterung, Kommunikation jeweils dienstags) bis zum 4. März stattfinden. Das «Chuenis bi Nacht» ist für BesitzerInnen eines gültigen Saisonabos oder einer Tages- oder Mehrtageskarte gratis. Abendtickets sind an der Talstation Chuenisbärgli erhältlich. An den Freitagabenden verkehrt kein Ortsbus nach Boden Wendeplatz, Parkmöglichkeiten auf dem offiziellen Chuenisbärgli-Parkplatz P3 sind vorhanden.

PRESSEDIENST BERGBAHNEN ADELBODEN AG

