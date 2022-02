LANGLAUF Am Sonntag fand der 50. Kandersteger Volksskilauf statt, ein Halbmarathon über 21 Kilometer. 203 Herren und 54 Damen nahmen daran teil. Bei den Herren siegte Reto Hammer aus Zweisimmen, bei den Damen Susi Meinen aus Boltigen. Natascha Baer wurde in der Gesamtrangliste mit dem zwölften Rang beste Dame mit Wohnsitz im Frutigland. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Locker und gut gelaunt wärmten sich die AthletInnen auf. Das OK hatte alles gegeben, um wieder einmal ein richtiges Volksfest zu organisieren – selbstverständlich unter Einhaltung der aktuellen BAG-Regeln. Die 203 Herren und 54 Damen starteten in drei Startblöcken ab 11.15 Uhr alle drei Minuten. Von Anfang an ging das Spitzenfeld mit einem enormen Tempo ins Rennen. Bei den Herren kam es zu einem harten Wettkampf zwischen Reto…