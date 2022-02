Zwei Jahrzehnte lang war Jacqueline Josi Schulleiterin des IBEM Kander- und Engstligental, auf den 31. Januar hat sie ihre Tätigkeit beendet. Ein Gespräch über ihren Arbeitsbereich, den Integrationsgedanken und die Veränderungen der Gesellschaft.

MARK POLLMEIER

IBEM – ausbuchstabiert steht dieses Kürzel für Integration und besondere Massnahmen in der Volksschule des Kantons Bern. Zwei Jahrzehnte lang organisierte Jacqueline Josi dieses Arbeitsfeld in den Gemeinden Kandersteg und Kandergrund, Frutigen, Adelboden und Reichenbach. Wie andere SchulleiterInnen war sie zuständig für die Personalführung, hielt den Kontakt zur Erziehungsdirektion (heute Bildungs- und Kulturdirektion), nahm administrative Aufgaben wahr und kümmerte sich um die Qualitätsentwicklung, zum Beispiel in Form von…