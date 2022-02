Gestern Montag ist Doris Kallen wieder in der Schweiz gelandet. Drei Wochen arbeitete die Kanderstegerin an den Olympischen Spielen in China für den Internationalen Skiverband FIS. Kurz vor dem Rückflug schildert sie ihre Eindrücke – und erzählt von Sprachbarrieren und chinesischem Zmorge.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Doris Kallen, Sie haben drei Wochen in China gelebt und gearbeitet. Wie kamen Sie mit den Leuten und dem Land zurecht?

Doris Kallen: Für jede Delegation waren vor Ort Personen, die bei der Organisation und der Administration mithalfen. Dank deren Hilfe haben wir uns relativ schnell zurechtgefunden. Die Chinesen sind wahnsinnig lieb, winken einem zur Begrüssung auch nach drei Wochen noch genauso begeistert zu wie am ersten Tag. Die Unterschiede der Kulturen sind schon spürbar, aber…