Mit seinem Rammler erhielt der Frutiger Züchter Toni Rieder gleich zwei Auszeichnungen an der 25. Rammlerschau in Thun: den «Champion» in der Kategorie Loh sowie den Titel «Mister Schweiz». Über 3000 männliche Kaninchen aus 44 anerkannten Rassen waren der Jury präsentiert worden.

MICHAEL SCHINNERLING

Es fing eigentlich an wie immer. Am Mittwoch brachte Toni Rieder seine Gruppe mit sechs blauen Loh-Rammlern zur Ausstellung nach Thun. Am nächsten Tag beurteilten 38 Experten unter Ausschluss der Öffentlichkeit über 3000 Rammler der 44 anerkannten Rassen. 220 davon waren Loh-Rammler in den Farben schwarz, blau, und braun. «Schon die Tatsache, dass ich in der Kategorie Loh den ‹Champion› bekam, war sehr schön. Was ich nicht wusste, war, dass die sechs Experten-Obmänner meinen Rammler zur Wahl…