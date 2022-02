LANGLAUF Direkt im Anschluss an den Kandersteger Volksskilauf fiel der Startschuss zum Craft-Kids-Cup. Das Startund Zielgelände befand sich wiederum auf der Müllermatte in Kandersteg. Sowohl die Loipen- als auch die Wetterbedingungen waren perfekt. 95 Kinder nahmen in freier Technik die abwechslungsreiche Strecke unter die Skier. Sie liefen nicht mehrere Runden, sondern je nach Kategorie eine kürzere, mittlere oder längere Route. Die U16-Knaben hatten mit 10 Kilometern die längste Strecke zu absolvieren. Sie reichte bis zum Lötschberg-Tunnelportal im Süden und bis zum ehemaligen Hotel Erika im Norden.

Nach dem Rennen erhielt jedes Kind ein T-Shirt und eine Wurst mit Brot.

SUSANNA STUDER

Ranglistenauszug aller AthletInnen SC Kandersteg, SC Adelboden und SK Frutigen:

Knaben U8 / 3 km: 4.…