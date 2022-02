EISHOCKEY Mit Entschlossenheit war der EHCA am Donnerstag in den Berner Jura gereist – motiviert, den Viertelfinal bereits im vierten Spiel gegen St-Imier zu entscheiden. Das Vorhaben gelang: Wenige Sekunden vor Schluss fiel das Tor zum 4:2-Sieg.

Adelboden wollte wieder vorlegen können, um St-Imier früh unter Druck zu setzen. Der Beginn der Begegnung verlief konzentriert und defensiv, allerdings mit einem leichten Chancenplus für die einheimischen Jurassier. Das erste Powerplay brachte auch die die ersten Grosschancen für Adelboden, die jedoch allesamt ungenutzt blieben. So waren es mehrere leichte Puckverluste im Drittel der Adelbodner, welche die Einheimischen zurück ins Spiel brachten – und sogar in Führung. In der 13. Minute nutzte St-Imier einen solchen Puckverlust zum…