Helden auf vier Pfoten

Diese Kolumne ist Magawa gewidmet, einem Riesenhamsterrattenmann, der Anfang Januar im hohen Rattenalter von acht Jahren friedlich eingeschlafen ist. Er war ein Held. Er rettete Menschen vor Verletzungen, Verstümmelungen und Tod. Seine Geschichte ging viral.

Geboren worden war Magawa in der «Sokoine University of Agriculture» in Tansania. Nach seiner Ausbildung zur Minensuchratte – einer sogenannten «HeroRAT» der belgischen Hilfsorganisaton Apopo – kam er auf den Minenfeldern in Kambodscha zum Einsatz. Im Laufe seiner fünfjährigen Karriere räumte er 225 000 Quadratmeter Land – eine Fläche, die rund 31 Fussballfeldern entspricht. Dabei fand er mehr als 100 Sprengkörper. Im Jahr 2020 wurde er als erste und bisher einzige Riesenhamsterratte mit der PDSA-Goldmedaille…