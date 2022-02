Lawinensprengungen führte die Reichenbacher Firma Wyssen Avalanche Control kürzlich an einem einzigen Tag durch, nämlich am Donnerstag, 3. Februar. In weiten Teilen der Alpen und des Juras herrscht derzeit erhebliche bis grosse Lawinengefahr (Stufe 3 bzw. 4 von 5).

frutiglaender.ch