FAMILIENGESCHICHTE, TEIL 1 Der in Kandergrund wohnhafte Detlef Wulf zog 2006 mit seiner Familie von Deutschland in die Schweiz. Beim Erforschen seiner Wurzeln fand er heraus, dass sein Urgrossvater vor rund 120 Jahren in die umgekehrte Richtung gezogen war. In zwei Folgen erzählt er seine Familiengeschichte, und abschliessend beschreibt Katharina Wittwer sein heutiges Leben.

Warum verlässt jemand seine Heimat? Weil ihn Krieg, wirtschaftliche Not oder sozialer Druck dazu zwingen. Die Ursachen fürs Weggehen gaben sich bis zum Ersten Weltkrieg einfacher zu erkennen, stand doch für die Betroffenen oft die nackte Existenz auf dem Spiel. Heute nennt das Bundesamt für Statistik beinahe doppelt so viele Gründe für eine Migration. Wo geht wirtschaftliche Not in die Lust auf ein angenehmeres Leben…