VORSCHAU In der «BärgOase» Adelboden (Dorfstrasse 54) wird am 10. und 11. Februar ab 16.30 Uhr die Ausstellung «Heimatlichi Wärch» eröffnet – inklusive Apéro an der Feuerschale. Zu sehen sind «Wärche» mit Bergmotiven von der rost-art-Künstlerin Esther Degen (Feuerschalen, alte Handsägen und Balken) sowie Acrylbilder mit Struktur (Winterinspiration) von Jolanda Henzmann.

PRESSEDIENST BÄRGOASE ADELBODEN

Weitere Informationen zur «BärgOase» finden Sie online unter www.baergoase.ch