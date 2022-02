LANDWIRTSCHAFT Wie in fast allen Sektoren sind auch die Produktionsmittel für die Bauernfamilien teurer geworden. Die Landwirtschaftskammer fordert deshalb, die Folgen dieser Verteuerung für die Bauernfamilien abzufedern.

Die Landwirtschaft bleibt von den steigenden Preisen für Produktionsmittel und Investitionsgüter nicht verschont. Diese haben sich in den letzten Monaten um rund 6,2 Prozent erhöht. Das entspricht Mehrausgaben in der Grössenordnung von 465 Millionen Franken pro Jahr. Aus diesem Grund verlangen die Mitglieder der Landwirtschaftskammer, dem Parlament des Schweizer Bauernverbands (SBV), per sofort eine Erhöhung der Produzentenpreise um fünf Prozent. Dies sei insofern gerechtfertigt, als auch im Verkauf verschiedene Lebensmittel bereits teurer geworden seien, ohne dass der…