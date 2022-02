Routiniers und neue Gesichter am Bluegrass-Jam

Insgesamt elf Musiker trafen sich am letzten Freitag im Hotel Landhaus Adler zu einer gemütlichen Runde. Mit dabei waren ein paar Routiniers, aber auch solche, die sich neu dazugesellt hatten. Das unverzichtbare Banjo war gar doppelt besetzt, und die zusammengewürfelte Gruppe kam regelrecht in Fahrt – so wie es eben zu und her geht am monatlich stattfindenden Frutiger Bluegrass-Jam.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER