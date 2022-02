VORSCHAU Songs und Storys vom Nomadenleben und von der Landstrasse des Lebens. Eine musikalische «Long Road», die in den Breitengraden von Folk–Storytelling / Americana angesiedelt ist. Mal behutsam, mal roh, ohne Zuckerguss, in einfachem, solidem Handwerk: Dafür steht das neue Album von «Knopf», das am 11. Februar im Hotel Landhaus Adler, Frutigen, präsentiert wird. Mit dabei sind «Knopfs» akustische Band, diverse Gastmusiker und eine Gastband.

PRESSEDIENST LANDHAUS ADLER

CD-Taufe am Freitag, 11, Februar. Türöffnung um 19 Uhr. Der Anlass findet nach den dann gültigen BAG-Regeln statt.