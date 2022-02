VORSCHAU Am kommenden Wochenende veranstaltet der Curling Club Frutigen zum 13. und letzten Mal das Open-Air-Turnier auf der Elsigenalp ob Frutigen. Rund 30 Teams aus nah und fern haben sich angemeldet, darunter auch Teilnehmer aus der Region. Los geht es am Freitag um 13 Uhr. Am Samstag ab 9 Uhr finden dann weitere Qualifikationsspiele statt, am Sonntag die Finalspiele und die Rangverkündigung. Der Spielplan sowie weitere Infos sind auf der Website des Curling Clubs Frutigen aufgeschaltet.

PRESSEDIENST CURLING CLUB FRUTIGEN

Weitere Infos zum Open-Air-Curlingturnier vom 4. bis 6. Feburar: www.curlingclub-frutigen.ch