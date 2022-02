Dank eines rechtzeitigen Kälteeinbruchs konnte die Natureisbahn während der Eventwoche angeboten werden – und damit auch das Eisstockschiessen.

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen herrschte am Samstagmittag auf der Bahnhofmatte ein gemütliches Treiben. Einige Standbetreiber, die bereits am Eröffnungssonntag vor Ort gewesen waren, boten ihre Waren erneut feil.

Derweil wurde auf der Natureisbahn in zusammengewürfelten Dreierteams Eisstockschiessen gespielt. Jede Spielerin und jeder Spieler hatte pro Kehre (Spiel in eine Richtung auf dem Eisfeld) zwei Stöcke zur Verfügung und versuchte, diese möglichst nah an die Daube (Ziel) zu schiessen. Pro Partie wurde dreimal in jede Richtung gespielt, was ungefähr eine halbe Stunde dauerte. «Egal ob Sieg oder Niederlage: Hauptsache, alle…