Während zwei Wochen tauschten 488 SchülerInnen das Klassenzimmer gegen die Loipe. Anlässlich eines Projekts von Swiss-Ski erhielten sie einen kostenlosen Langlaufkurs. Einige standen zum ersten Mal auf schmalen Latten.

Viele Kinder in der Schweiz haben keinen Zugang zum Schneesport. Dies will Swiss-Ski mit dem Schulprojekt «Dario Cologna Fun Parcours» ändern. Auf spielerische Art wird dem Nachwuchs die Freude an der Bewegung auf Langlaufskiern vermittelt.

Während einer zweistündigen Lektion wurde den Kindern die Sportart auf spielerische Weise nähergebracht. An verschiedenen Orten in der ganzen Schweiz wurde der Parcours über mehrere Wochen fix installiert und mit Material ausgestattet. Vom 31. Januar bis zum 11. Februar sammelten 488 SchülerInnen in Kandersteg Langlauferfahrungen – ein…