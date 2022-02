Auch wenn die Pandemiebeschränkungen nun aufgehoben sind, stehen Restaurants und Bars vor vielfältigen Herausforderungen. Zumindest in Teilen des Gastgewerbes wird es zu Veränderungen kommen müssen – und die werden am Ende auch die Gäste betreffen.

Glaubt man den Schlagzeilen der letzten Jahre, liegt die Gastronomie schon längere Zeit auf dem Totenbett. «Auf dem Land kommts zum grossen Beizensterben.» So titelte der «Blick» vor acht Jahren, im Frühjahr 2014. Vier Jahre später war die Lage nicht besser. «Beizensterben erreicht Höchststand», lautete die Schlagzeile in der «SonntagsZeitung». Schweizweit waren soeben 2220 Betriebe aus dem Handelsregister gelöscht worden, hinzu kamen 684 Konkurse. Demgegenüber standen 2048 Neueintragungen – unter dem Strich gab es im Frühjahr 2018 also 856…