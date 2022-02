In den letzten Jahren leistete sich die Tourismus Adelboden-Lenk-Kandersteg (TALK) AG eine eigene Zeitschrift namens «Moment». Attraktive Bilder und ein luftiges Layout sollten Lust machen, Zeit in der Region zu verbringen, sei es punktuell oder gleich für einen Ferienaufenthalt. «Drei Täler – ein Magazin», so wurde «Moment» beworben.

Damit ist es nun offenbar vorbei. In einer knappen E-Mail an die TALK-Partner wurde das Ende von «Moment» bekanntgegeben. Der Verwaltungsrat habe beschlossen, das Destinationsmagagazin einzustellen. «Noch wissen wir nicht, was danach kommt. Wir werden aber so bald als möglich wieder informieren.» Bis dahin lege man allen Partnern die Broschüre «Ferienbegleiter» ans Herz. Infos dazu gebe es in den Tourist-Centern.

Gründe für die Einstellung von «Moment» wurden…