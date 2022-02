Wegen der Pandemie war die letztjährige Hauptversammlung der Trachtengruppe zum ersten Mal in deren Geschichte schriftlich durchgeführt worden. Umso dankbarer waren die Mitglieder, sich letzten Donnerstag im Hotel Simplon versammeln zu können. Zu reden gab die Trachtengruppenreise, für die das Appenzell oder der Jura zur Auswahl standen. Die Mehrheit stimmte fürs Appenzell. Die langjährige Tanzleiterin Christine Müller trat als Tanzleiterin zurück und infolgedessen auch aus dem Vorstand aus. Sie konnte ihr Amt an Michaela Isler weitergeben. Eveline Trachsel verliess ebenfalls den Vorstand, dem sie in der Funktion einer Beisitzerin angehört hatte. Die Gruppengrösse bleibt stabil, der eine Austritt wurde durch die Aufnahme von Kathrin Pfaff ausgeglichen. Mit grossem Applaus wurde sie…