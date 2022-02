Keine Klingel. Nur der Briefkasten an der Kanderstegstrasse 24 in Frutigen ist angeschrieben: «Kiev Kids». Sonst weist nichts auf das Hilfswerk hin, das Marek und Nathalie Wnuk gegründet haben. Nach telefonischer Voranmeldung öffnet der gebürtige Pole die Tür und erzählt aus seinem ungewöhnlichen Leben – und von seinem Lebenswerk.

KATHARINA WITTWER

Marek Wnuk wurde 1974 in Polen geboren. Im von der Sowjetunion geprägten Osteuropa war Russisch damals ein Pflichtfach. Nach der Lehre als Radioelektriker studierte der junge Mann freikirchliche Theologie und Deutsch. Um Geld zu verdienen, arbeitete er in den Semesterferien einmal in Sibirien als deutsch-russischer Übersetzer. Dieser Sommerjob veränderte sein Leben komplett: Er verliebte sich – fast wie Gilbert Becaud im gleichnamigen Chanson…