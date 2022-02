SKI NORDISCH Letztes Wochenende fand in der Nordic Arena die Schweizermeisterschaft Nordische Kombination Elite und U16 statt. Dabei sicherten sich die einheimischen AhtletInnen sechs von neun Podestplätzen.

SUSANNA STUDER

Am Wochenende vom 29. und 30. Januar herrschte wieder reger Betrieb in der Kandersteger Nordic Arena. Ausgetragen wurden eine «Helvetia Nordic Trophy» (grösste Wettkampfserie für den Nachwuchs der nordischen Disziplinen) und die Schweizermeisterschaft in der Nordischen Kombination (Skispringen und Langlaufen).

Am Samstag nach dem Mittag begannen die Sprungwettkämpfe auf der «HS 74»-Schanze und im Anschluss ging es weiter auf den beiden kleineren Schanzen «HS 27» und «HS 12». Am Start waren insgesamt 79 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz und aus Deutschland.…