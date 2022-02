OLYMPISCHE SPIELE Zum vierten Mal war Skicross olympisch. Der Frutiger Mike Schmid war stets dabei – zweimal als Athlet, zweimal als Coach. Nach der diesjährigen Schlussfeier erzählte er dem «Frutigländer» von der emotionalen Berg-und-Tal-Fahrt in Peking.

«Fanny Smiths Disqualifikation, beziehungsweise die Rückstufung vom Bronze- auf den undankbaren vierten Platz, ist nach wie vor unverständlich und schlicht nicht nachvollziehbar. Es bringt aber nichts, lange Groll zu hegen. Im Sport muss man so etwas wegstecken und sich aufs nächste Ziel fokussieren. Das gilt auch für uns Trainer. Die Goldmedaille von Ryan Regez und die silberne für Alex Fiva am darauffolgenden Tag liessen die Stimmung in unserem Team wieder ansteigen. Die Medaillengewinner habe ich erst Stunden später wieder gesehen,…