LANDWIRTSCHAFT Die Bauernvereinigung Frutigland hat eine neue Präsidentin. Priska Trachsel tritt die Nachfolge von Ernst Wandfluh an, der sich aufgrund diverser anderer Engagements zum Rücktritt entschieden hat. Im Rahmen einer schriftlichen Mitgliederversammlung wurde Trachsel per 1. Januar 2022 in ihr neues Amt gewählt. Die 46-Jährige führt mit ihrer Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Adelboden und sitzt seit einem knappen Jahr im Vorstand der «Frutigtaler». Zur Kandidatur wurde sie durch ihren Vorgänger motiviert, dem es ein Anliegen war, mehr Frauen für den Vorstand zu gewinnen. Für Trachsel selbst spielt das Geschlecht keine Rolle, wenn es um die Erfüllung ihrer Aufgaben oder ihr Durchsetzungsvermögen geht. «Es kommt immer darauf an, wie man sich verkauft», ist die…