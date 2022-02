Endzyt

«Hey Buebe, das war wirklich eine coole Idee mit dem Ausflug auf die Kunsteisbahn. Freue mich grad aufs Hockeyspielen mit euch!» Stille in der Garderobe. Meine Zwillingsbuben sehen mich an, als hätten sie gerade den Pögg verschluckt. Kein «Ig o!», kein Kichern oder ein «Du hesch eh ke Chance, Mama» … Was ist denn los? Einer von beiden bringt doch noch ein gequältes Lächeln zustande. Es dämmert mir … die Hockeymutter ist ihnen peinlich! Zwei gequälte Lächeln. Kein Problem, Jungs. Absolut okay. Ich verstehe das. Ich übe dann mal chli Pirouetten … in der entferntesten Ecke der Eisbahn, wenns recht ist.

«Wir altern – alle», schrieb letzthin eine Kolumnistin, das Leben sei von Endlichkeit geprägt. Tja, somit befinde ich mich in einer persönlichen Endzeit. War ich – jedenfalls gefühlt –…