EISHOCKEY Am Dienstag begrüsste der EHCA den HC Université Neuchâtel zum ersten Duell der Best-of-Five-Serie. Fast 300 Fans wurden Zeugen eines starken und temporeichen Spiels.

Niemand wusste vor dem Spiel so genau, was der EHC Adelboden von seinem Gegner aus Neuenburg erwarten durfte. Und die Ausgangslage hätte spannender nicht sein können: Die vergangenen Begegnungen zwischen diesen Teams waren geprägt von schnellem Eishockey und einer ausgeglichenen Bilanz. Die Adelbodner traten nach einem spielfreien Wochenende erholt und motiviert an. Weil aber wichtige Stützen wie etwa Captain Bruno Marcon fehlten, sprangen ehemalige Erstligalegenden wie Tomy Koller, Kaspar Schmid, Cedric Kaufmann und Cyril Brunner in die Bresche. Die Neuenburger ihrerseits sicherten sich den Halbfinaleinzug erst im…