SCHIESSEN In der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10m setzten sich die Teams aus dem Frutigland, aus Bönigen und Zweisimmen stehend frei durch. Gstaad-Saanen siegte bei den Auflageschützen.

In der Kategorie 1, der höchsten Stärkeklasse stehend frei, gaben sich die Sportschützen (SPS) Frutigland 1 in den fünf Runden der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10m (GM G10m) keine Blösse und gewannen alle Duelle. Sie setzten sich in der Schlussrunde mit dem Bestresultat von 1547 Zählern auch souverän durch gegen die erste Gruppe der SPS Zweisimmen. Diese landete mit sechs Punkten letztlich auf Platz drei, knapp geschlagen von der 1. Gruppe der Kleinkaliberschützen (KKS) Meiringen. In der Kategorie 2 triumphierte mit vier Siegen aus fünf Partien SPS Bönigen 1 vor den Stadtschützen Thun…