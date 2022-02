«Am 4. Mai 1935 wurde ich Wilhelm und Rosina Wäfler-Rösti als erstes Kind geschenkt. Mit meinen beiden Brüdern Willi und Fredi wuchs ich in der Oey auf. Wir durften viel Liebe und Fürsorge erfahren und wurden früh zur Mitarbeit im Bergbauernbetrieb angehalten.

Im Schwand besuchte ich die Primarund Sekundarschule. Der verantwortliche Lehrer riet mir, das Lehrerinnenseminar zu besuchen. So weit sollte es jedoch nicht kommen. Gottes deutlicher Ruf für den vollzeitlichen Dienst in der Heilsarmee kam dazwischen. Ich war damals 14-jährig. Aus finanziellen Gründen sah ich keine Möglichkeit, beide Ziele miteinander zu verbinden. So entschied ich mich zu einem «Ja» zu Gottes Wegen mit mir in der Heilsarmee, was ich später nie bereute. Nach dem Schulabschluss verbrachte ich ein Jahr im Welschland.…