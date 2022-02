EISHOCKEY Die grosse Euphorie der Kandersteger wurde im ersten Play-off-Spiel arg gedämpft. Auswärts gegen den HC Mühlethurnen kassierten sie erneut eine klare Niederlage. Doch schon am Samstag könnten sie sich revanchieren.

Die lange Play-off-Absenz des EHC Kandersteg zeigte sich in verschiedenen Facetten. Die Vorfreude auf diese Matches war allenthalben zu spüren. Alle Spieler waren bis in die Haarspitzen motiviert. Nach dem Rückschlag in den Testspielen wurde gut trainiert, wenn auch wieder in unterschiedlicher Besetzung.

Doch zu Beginn der ersten Partie am vergangenen Dienstag war die Nervosität bei (zu) vielen Spielern erkennbar. Auch die Unparteiischen schienen noch nicht in den Play-offs angekommen zu sein. Ihre Regelauslegung war, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig. Es war keine…