OLYMPISCHE SPIELE Seit dem 10. Februar weilt Mario Hari in China. Während sämtlicher alpiner Skirennen bedient er am Pistenrand eine Kamera und liefert Bilder für die TV-Live-Übertragungen. Dem «Frutigländer» erzählte er am Telefon von seinen Erlebnissen vor Ort.

«Eigentlich hätte ich am 29. Januar mit dem Kamerateam der SRG für die Produktion der Alpinen Skirennen nach Peking fliegen sollen. Leider erhielt ich kurz vor der Abreise ein positives Covid- 19-Resultat. Erkrankt bin ich zwar nur ganz leicht. Trotzdem dachte ich, der Traum von Olympia sei nun ausgeträumt. Damit ich zehn Tage später mit den Nachzüglern fliegen durfte, war im Vorfeld an vier aufeinanderfolgenden Tagen ein negativer PCR-Test notwendig. Das konnte ich zum Glück vorweisen, und so kam ich doch noch nach Peking.

Kaum…