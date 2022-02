Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag, 31. Januar 2022, kurz nach 18.40 Uhr, gemeldet, dass es in Oberwil zu einem Unfall gekommen sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Auto auf der Hauptstrasse von Spiez herkommend in Richtung Oberwil. In einer Rechtskurve geriet dieses aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Dabei wurden alle sechs Fahrzeuginsassen der beiden Autos verletzt. Zwei Kleinkinder und eine erwachsene Person wurden von der Rega ins Spital geflogen und drei weitere Erwachsene wurden von drei Ambulanzteams ins Spital gebracht.

Die Strasse war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt und der Verkehr wurde anschliessend rund zwei Stunden wechselseitig geführt. Die Feuerwehr Oberwil im Simmental stand für die Verkehrsführung im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.