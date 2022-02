Unser Leser Markus Rumpf staunte letzten Donnerstag nicht schlecht: «Ich sah einen Helikopter mit seltsamer Ladung aus dem Kiental über Aris zum Flugplatz fliegen.» Bei genauerem Hinsehen wurde klar: «Da hing ein Flugzeug kopfüber am Seil.» Die Recherche des «Frutigländers» ergab, dass ein in Deutschland immatrikuliertes und für Schneelandungen ausgerüstetes Kleinflugzeug des Typs Aviat Husky am Petersgrat eine «verunglückte» Landung hingelegt hatte. Die Maschine war anschliessend nicht mehr flugtauglich und wurde als Unterlast mit einem Helikopter nach Reichenbach gebracht. Verletzt wurde niemand. Ob das Flugzeug vor Ort wieder flugtauglich gemacht werden kann, steht derzeit noch nicht fest.

HSF